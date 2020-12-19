Düzce'den 1.7 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden diğer şehirlere, Kasım ayı içerisinde 1 milyon 757 bin 482 adet sevkiyat yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Kasım ayı içerisinde 1 milyon 757 bin 482 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile 3 büyükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde 14 bin 499 kilogram karkas et ve 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

Öte yandan Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 90 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 25 bin 3 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.