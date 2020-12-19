Düzce'den 1.7 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden diğer şehirlere, Kasım ayı içerisinde 1 milyon 757 bin 482 adet sevkiyat yapıldı.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Kasım ayı içerisinde 1 milyon 757 bin 482 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile 3 büyükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde 14 bin 499 kilogram karkas et ve 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.
Öte yandan Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 90 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 25 bin 3 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.