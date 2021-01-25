5 kişilik aile evsiz kaldı Yanan evdeki tüpler itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı

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– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Eskiköy Mahallesi Mavi Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Yılmaz’a ait evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, evde bulunan tüpleri de dışarı çıkarttı. Yangında ahşap olan tek katlı ev ile yanında bulunan odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yangını duyar duymaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Şahin, Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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