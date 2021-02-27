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Telefonda oynadığı boyama oyununu gerçekte yapmaya başladı Düzceli kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor Kursiyer Ferda Tezel: “Telefonda ve tablette sürekli boyama oyunları oynuyordum”

İHA

Telefonda oynadığı boyama oyununu gerçekte yapmaya başladı Düzceli kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor Kursiyer Ferda Tezel: “Telefonda ve tablette sürekli boyama oyunları oynuyordum”

– Düzce’de Halk Eğitim Merkezi’ne giden kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.
Düzce’de kadınlar ahşap boyama atölyesinde ürünler üreterek hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursa katılan kadın kursiyerler, evlerinde eskiyen eşyalarını boyayarak geri dönüşümle yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.
Pandemi döneminde evde kalmaktan dolayı sıkıldığını ve kursla birlikte stresinin attığını ifade eden Yeliz Cengiz Keskin, “Bu pandemi döneminde çok iyi geldi. Bizim için değişiklik oldu. Sürekli evlerdeydik. Hastalık sıkıntısı vardı stresi vardı. Şu anda burada hem oyalanıyoruz hem de evden getirdiğimiz parçalarla değişiklikler yapıyoruz. Pozitif enerji oluyoruz. Daha farklı bir şekilde eve gidiyoruz. Her gün daha güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

“Telefonda ve tablette sürekli boyama oyunları oynuyordum”
Kursa başlamadan önce telefon ve tabletinde sürekli boyama yaptığını belirten kursiyer Ferda Tezel, “Kurslar çok güzel gidiyor. Benim 2 tane çocuğum var ikisi de okula gidiyor. Onlar derslerini yaparken ben sürekli iş güç yemek bulaşık ütü çamaşır yapıyordum. Ama burada kafam dağılıyor en azından. Sürekli yeni neler yapabilirim. Ne yapacağım, ne çıkacak acaba ben yapacağım benim yaptığım olacak diyerek çok güzel bir şekilde devam ediyor. Buraya ben geleli 1 sene oldu. İstanbul’dan Düzce’ye taşındım ben. Ama buna heves ediyordum. Telefonda ve tablette sürekli boyama oyunları oynuyordum. Şimdi boyamayı gerçek yapıyorum. Bu benim için çok iyi oldu. Benim için tam bir motivasyon oldu” ifadelerinde bulundu.

“Bizim gibi ev kadınlarını düşünüp bu kursu açtılar”
Ev kadınları için ahşap boyama kursunun faydalı olduğuna değinen Nebahat Aktürk konuşmasında, “Evde 5 çocuğum var. Okula gidiyorlar sürekli evde tek başıma kalıyorum. Buraya gelmek bana çok iyi geldi. Hocamızdan da Allah razı olsun. Bizim gibi ev kadınlarını düşünüp bu kursu açtılar. Onlara bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bu bana çok iyi geldi. Çocuklar pandemiden dolayı sürekli evde epey bir bunalmıştık. Burası bize çok iyi geliyor. En azından bazı şeyleri kafamızdan atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Pandemi dönemi bana çok sıkıcı geliyordu”
Kursta çok mutlu olduğunu belirten Aysel Oya Bayraktarbaşı, “Hiç bu kadar beklemiyordum. İlk defa ahşap boyamaya geldim ben. Çok memnun kaldım. Özellikle iş hayatında bulunduğum ve pandemi nedeni ile yapamadığım için burası bana çok iyi geldi. Pandemi dönemi bana çok sıkıcı geliyordu. Şimdi burada çok mutluyuz. Bir arkadaş ortamı da oluştu burada. Gerek sosyal mesafe gerek pandemi kurallarına uyduğumuz içinde memnunuz. Burada çok mutlu ve rahatız. Bir sorunumuz yok” dedi.

“Emeklilikten sonra ne yapacağımı çok düşünüyordum”
Genç yaşında emekli olduğunu ve emeklilik döneminde ne yapacağını düşünürken kursa başladığını ifade eden Nilüfer Bayram, “Bana çok iyi geliyor. Ben genç emeklilerdenim. Emeklilikten sonra ne yapacağımı çok düşünüyordum. Hocamız ile daha önceden de tanışıklığım var. Bunun üzerine okul okumuş bir insan. Bizim mahallemizde böyle bir çalışma olduğunu duyunca bende bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Yıllarca insana hizmet ederek mutlu oldum. Şimdi ahşaba bakarak kendimi mutlu etmek istiyorum. Ortam çok güzel. Pandemi kurallarına çok güzel uyuluyor” şeklinde konuştu.

“Ev kadınlarımız ev ekonomisine katkı sağlıyor”
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ile kadınların ev ekonomisine de katkı sağladığına değinen Karahacı Musa Mahallesi Muhtarı Hanife Gür, "Özellikle kadınlarımızın, evde sıkışıp kalan kadınlarımızın ev hanımlarımızın ya da çalışıyor stresli bir ortamdan kalan vaktinin bir şekilde değerlendirilmesi, onlara uygun bir şekilde onlara terapi olacak gibi, ev ekonomisine de katkıda bulunacak şekilde ne üzerine kurs açabiliriz diye düşündüğümüzde hareket ettim. Halk eğitim kurslarını sürekli mahallemizde açmaya vesile oldum. Gerek yeni birtakım ürünlerin, evlerinde kullanmak üzere değişik ürünler oluşturduklarını görebiliyoruz. Sanat eseri oluşturuyorlar burada her biri. Fidan Mutlu hocamızın katkıları ile burada güzel bir kurs veriliyor. Ayrıca evlerimizde bulunan ve geri dönüşüm olarak gördüğümüz malzemeleri burada çeşitli boyalar ile ürünümüzü süsleyerek evimize götürebiliyoruz. Evimize yeni bir eşya alıyormuşuz gibi bir kurs açalım dedik. Hatta öyle güzel oldu ki kısacık kurs zamanımızda hocalarımızın tekniği ile kadınlarımız çok güzel ürünler yaptı ve değişik siparişlerde almış oldu. Kadınlar mutlu olduğunda evinde de mutlu olacaktır. Evinde mutlu kadın mutlu çocuk mutlu aile mutlu şehir mutlu ve huzurlu bir ülke düşüncesi ile biz bu kurslara önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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