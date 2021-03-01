Rektör Çakar Yeşilay Haftasını kutladı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yeşilay Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Çakar mesajında; “İnsana değer veren, insanın onurunu ve saygınlığını temel alarak, ayrım gözetmeden toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için 1920 yılından bu yana; gençlerimizin geleceğinin kararmasına sebep olan ve manevi değerlerimizden bizleri günbegün uzaklaştıran zararlı alışkanlıklara karşı Yeşilay, çok önemli mücadele vermektedir. Sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi her türlü zararlı alışkanlıklara karşı olduğu kadar, teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda da bireylerde farkındalık oluşturan Yeşilay, gerek verdiği konferanslarla, gerekse de dağıttığı broşürlerle insanları bilgilendirerek, hiçbir karşılık beklemeden yardım elini uzatmaktadır. Her türlü bağımlılığa karşı, önemli çalışmalar yürüten ve sosyal sorumluluk projelerine destek olan Üniversitemizde, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yeşilay Öğrenci Kulübü kurulmuş, Yeşilay Cemiyeti ile bağımlıklarla mücadele ve gençlere yönelik önleyici tedbirler hususunda çok sayıda işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin toplumumuz ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yürüttüğü onurlu çalışmalardan dolayı kutlar, bu anlamlı ve zorlu yolda tüm Yeşilay çalışanlarına başarılar dileriz” ifadelerinde bulundu.

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