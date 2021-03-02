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Alt yapı çalışmasında mezar bulundu

DHA

Alt yapı çalışmasında mezar bulundu


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, Melen havzasında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında mezar ve kemiklere rastlandı. Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri kemikleri incelemek için alırken, mezarın devamının olup olmadığının anlaşılması için kazı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melen Havzası Cumayeri Atık Su Arıtma Tesisi projesi kapsamında Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde alt yapı çalışması yaptığı sırada kiremitlerle örülü içinde kemikler bulunan mezar bulundu. Ekipler, Düzce Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlar gelerek kemikleri incelemek için aldı. Mezar yeri ise kazılarak başka mezarlar olup olmadığına bakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarında görevli harita teknikeri Emre Karaduman, "Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir alt yapı çalışması var. Kazı sırasında eski dönemlere ait kiremit parçalarından oluşan mezar ve kemikler çıktı. Müze Müdürlüğü'ne haber verdik. Müzeden gelen ekip kemikleri aldı. Şu anda mezarın yerini açıyoruz. Eğer herhangi bir şekilde kemiklerin devamı çıkmazsa kazıya devam edeceğiz. Kemiklerin devamı çıkarsa iş durdurularak müze tarafından kazı yapılacak. Mezarların yerleri açılacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-02 16:36:57

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