Hızlı satış sistemleri marketlere büyük avantaj getirdi

– Firma bünyesinde bulunan hızlı satış sistemlerinin marketlere büyük avantaj getirdiğini belirten Bilsoft Yazılım Destek Uzmanı Barış Mehmet Aydın, "programımız son teknolojiye uygun olarak tasarlandı” dedi.

Bilsoft Yazılım, KOBİ'lere yönelik online konferansında yaptığı açıklamada yüksek trafikli perakende satış odaklı işletmelerde hızlı satış sistemlerinin zamandan tasarruf ettirerek kar oranlarının nasıl artabileceğinden bahsetti. Özellikle marketlerde işlem sürelerin en asgari düzeye indirerek verimliliği arttırdığını ve bu sayede az zamanda çok satışın gerçekleşebileceğini, buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetinin artacağını vurguladı. Bilsoft Teknik Destek Uzmanı Barış Mehmet Aydın katılımcılara, "Ön muhasebe programı ile tam entegre olan hızlı satış sistemleri özellikle marketler için faydalı oluyor. Gelir ve giderlerinizi muhasebe prosedürleri ile takip etmeniz daha kolay olacaktır. Muhasebe programı ile entegre olduktan sonra genellikle cari hesaplarınızı, stoklarınızı, taksitlerinizi, faturalarınızı, çeklerinizi, tekliflerinizi ve siparişlerinizi bu gibi programlardan takip edebilirsiniz. Muhasebe programı ile entegre hızlı satış sistemlerinin ekranları, tüm stok ve satışları takip etmenizi sağlar. Ayrıca muhasebe programına entegre edilen rapor size tüm detaylı bilgileri sağlayacaktır" dedi.

Aydın, Bilsoft Yazılımın oluşturduğu hızlı satış sistemlerindeki faydaları da sıralayarak perakendecilere yönelik ne gibi özelliklerin düşünüldüğünü aktardı. Aydın, Bilsoft’un yazılım sisteminde dokunmatik ekran özelliği, tek butonla nakit satış, tek butonla kredi kartı satışı, çoklu ödeme, müşteri bekletme, kolay para girişi, barkod i·le hızlı satış, para çekmecesi bağlantısı gibi tüm işlemi hızlandıran tekniklerin olduğunu belirtti.

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