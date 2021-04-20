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Hastane önünde Korona testi kuyruğu Düzce’de vaka sayıları artınca sağlık müdürü uyardı Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72”

İHA

Hastane önünde Korona testi kuyruğu Düzce’de vaka sayıları artınca sağlık müdürü uyardı Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72”

– Vaka sayılarının yüz binde 500’leri geçtiği Düzce’de korona virüs testi olmak isteyen yüzlerce kişi, hastane önünde kuyruk oluşturdu. Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 72 olduğunu söyleyen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, illerin risk haritasını açıkladı. Buna göre Düzce’de vaka sayıları 100 binde yüzde 521.38 olarak açıklandı. Vaka sayılarının giderek arttığı Düzce’de, hastane önünde de korona virüs test kuyrukları oluştu. Hastane önündeki kuyruk korkutan manzaralar oluştururken, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tedbirlerin etkisi bu hafta belli olur
Bilim Kurulu’nun önermesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından başlatılan ek tedbirlerin sonuçlarının etkisini bu hafta görebileceklerini belirten Düzce il Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka artışları ile ilgili olarak sağlık tesislerimizi müracaatlar artıyor. Bu yüzden sağlık bakanımızında açıkladığı gibi maske mesafe hijyen kurallarına uymamız, kapalı alanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Asgari ihtiyaçlarımız haricinde çok fazla kapalı alanlarda bulunmamak ve maske ile hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Alınan tedbirlerin etkisi bu hafta ortaya çıkacaktır. Belli bir oranda azalacağını düşünüyoruz. Tabi yine de takip etmemiz lazım” dedi.

“Virüsün kuluçka süreci var”
Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu uygulamada 1’i pozitif vaka 5’i temaslı hasta olan 6 kişinin polis uygulamasında yakalanmasına da değinen Dr. Yılmaz, “Burada öncelikle bilinçli olmamız gerekiyor. Pozitif iken, dışarı çıkmak zaten başkalarının hayatını riske atmaktır. Onun dışında temaslı iken virüsün kuluçka süresi var bu süreçte hastada semptomları gözüküyor. Ama başkalarına bulaştırıyor olabiliyor. Bu süreçte hem kendimize hem de toplum içerisindeki insanlara olan saygımızdan dolayı ve milletimize devletimize olan saygımızdan dolayı bu kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72”
Düzce’de Korona virüs vaka sayılarını da açıklayan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Yaklaşık olarak 2 bin 500 civarında 10 günlük karantina sürecini takip ettiğimiz hastamız var İl genelinde toplam takip ettiğimiz bunun 3 katı kadar da temaslı hasta takibimiz var. Hastanelerimizde ki şu anda doluluk oranımız şu anda yüzde 53 civarında. Yoğun bakımlarda da doluluk oranımız yüzde 72 civarında. Bu açıkladığım rakam tabiki hastanedeki toplam hasta olarak ifade ediyorum. Kovid dışı hastalarımızda dahil bu oranlara” şeklinde konuştu.

“Kendimizi izole etmemiz gerekiyor”
Vatandaşların kendilerinde en ufak bir gribal enfeksiyon, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler gördüklerinde mutlaka izole olmaları gerektiği ve en yakın sağlık tesisine başvurmalarını isteyen Dr. Yılmaz, “ Kovid olduğumuzda yada kovidli bir vatandaş ile temas ettiğimizde kendimizi izole etmemiz gerekiyor. En ufak gribal enfeksiyon veya kovid düşündürecek bulgular, öksürüğümüz nefes darlığımız ateşimiz olduğunda kendimizi izole etmemiz ve en yakın sağlık tesisine müracaat etmemiz gerekiyor. Bunları uygulamadığımızda ve de uygulamamamızın yanında maske kullanmadığımızda ve kapalı alanlarda gereğinden fazla vakit geçirdiğimizde o zaman bulaş oranımız üst seviyede artıyor. Özellikle son günlerde bir kişi pozitif olduğunda aile içi bulaş gündeme gelmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“Aşılanma 100 bini geçti”
Başlatılan aşı çalışmalarına da değinen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşılama oranlarımıza baktığımızda şu anda hedef nüfusumuz da yüzde 70’inde aşılama yapıldı. Yaklaşık 102 bin civarında vatandaşımızı aşıladık. Bunların 40 bini çift doz aşı oldu. Yaklaşık 62 bin kişiye de tek doz aşı yapılmış olan vatandaşlarımız mevcut. Aşısı çıkıp randevusu olanları bir an önce sağlık tesisimize bekliyoruz. Çünkü bu salgından bir an önce kurtulmamızın en önemli yolu bağışıklığımızı yükseltmek. TC kimlik numarasından enabızdan yada mesaj yolu ile aşılarının çıkıp çıkmadığını kontrol ederek en yakın zamanda sağlık tesislerimize bekliyoruz."

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