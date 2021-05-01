Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormana yerleştirdiği fotokapanlarla baharın gelmesiyle hareketlenen yaban hayatı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce´de yaban hayatı hareketliliğini takip etmek için fotokapanlar yerleştirdi. Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayıların hareketliliği ile yaban keçisi, vaşak, kurt gibi yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-01 12:22:26



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