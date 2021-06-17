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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihaner, “İş ortaklıkları güç birliği sağlıyor”

İHA

Cihaner, “İş ortaklıkları güç birliği sağlıyor”

– MÜSİAD Genel Merkez dış ilişkiler komitesi Amerika bölge sorumlusu Ahmet Cihaner, Düzce şubesini yaptığı ziyarette iş ortaklıkların güç birliği sağlayacağı böylelikle daha olumlu sonuçlar elde edileceği söyledi.
MÜSİAD Genel Merkez Dış İlişkiler Komitesi Amerika Bölge Sorumlu Ahmet Cihaner MÜSİAD Düzce Şubesini ziyarette bulundular.
Ziyarette, pandemi sürecinin sektörlere olan etkisi ve çözüm yolları konuşuldu. Cihaner, ihraç alanında fizibilite çalışması yaparken doğru ürünleri doğru coğrafyalara eşleştirmenin ticaret kalitesini artıracağı ve iş ortaklıkların bir güç birliği sağlayacağı böylelikle daha olumlu sonuçlar elde edileceği söyledi.
Ayrıca, MUSİAD Düzce üyelerinin Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturduğu sağlıklı yaşam ürünlerinin yurt içi ve dünya pazarında ki ihracatı ve marka değeri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Cihaner’e ziyaretleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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