Çağrı merkezi okulu eğitimleri yapıldı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik, 20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde verilen “Çağrı Merkezi Okulu” eğitimleri başarı ile sona erdi.

20202021 Bahar Dönemi’nde sadece 2. sınıf öğrencilerine, “Çağrı Merkezi Okulu Temel Seviye Eğitim Programı” başlığı altında online olarak gerçekleştirilen eğitimler; 20202021 Güz Dönemi’nde hem 2. hem de 1. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi. Bu dönemde, birinci sınıf öğrencilerine “Çağrı Merkezi Okulu Temel Seviye Eğitim Programı” eğitimleri verilirken; ikinci sınıf öğrencileri içinse “Çağrı Merkezi Okulu İleri Düzey Eğitim Programı” eğitimleri verildi.

Her iki dönemde de başarı ile gerçekleştirilen eğitimlerin ardından, eğitimleri veren 11 eğitmene teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen programa, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü. Doç. Dr. Yunus Biçen, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Özge Akşehirli, bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Özgür ve Öğretim Görevlisi Erdem Akdemir ile öğretim elemanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Yunus Biçen, verilen eğitimlerin, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencileri için önemini vurguladı. Eğitim başlıklarının da oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Biçen, eğitimlerin sadece çağrı merkezi sektörüne yönelik değil, öğrencilerin sosyal yaşantıları için de önemli olacağını söyledi. Programa katılan eğitimcilere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandıran Doç. Dr. Yunus Biçen’in ardından, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Özge Akşehirli ve bölüm öğretim elemanları da duygu ve düşüncelerini paylaşarak teşekkürlerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından teşekkür belgeleri online olarak takdim edildi.

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