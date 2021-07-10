Kütüphanelerde 132 bin 739 kitap bulunuyor

– Düzce’de bulunan 9 kütüphanede bulunan kitap sayıları belli oldu. En çok kitap Düzce İl halk kütüphanesinde bulunurken en az kitap ise Gümüşova ilçe halk kütüphanesinde bulunuyor.

Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından 2021 yılı 1. Dönem istatistiki bilgiler paylaşıldı. İl genelindeki kitap sayısı, üye sayısı, ödünç verilen kitap sayısı ve kullanıcı sayılarının ilk 6 aylık verileri paylaşıldı. Böylelikle Düzce’de 132 bin 739 kitap bulunuyor. Düzce İl Halk Kütüphanesinde 57 bin 48, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesi’nde 6 bin 146, Çilimli’de 14 bin 969, Akçakoca’da 17 bin 987, Kaynaşlı’da 9 bin 130, Gölyaka’da 12 bin 199, Yığılca’da 14 bin 635, Cumayeri’nde 622 ve Gümüşova 3 kitap bulunuyor. İl genelinde üye sayısı ise 40 bine yaklaştı. 6 ayda kütüphanelerden ödünç verilen kitap sayısı ise 30 binlere ulaşırken, Kütüphaneleri kullananların sayısı ise 3637 bin bandında ilerliyor.

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