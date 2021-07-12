Nakledilen ağaçlar yeşillenmeye başladı

Cedidiye Meydan Projesi ve Kent Estetiği Projesi uygulama çalışmaları kapsamında nakilleri gerçekleştirilen ağaçlar yeni yerlerinde kök salmaya başladı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni yerlerinde yeşillenen ağaçların rutin bakımlarını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganıyla başlattığı vizyon projeler kapsamında şehir merkezinde bulunan ağaçlar Mart ayında kaldırılarak başka bölgelere nakledilmesi sağlanmıştı. Cedidiye Meydan Projesi ve Kent Estetiği projesi kapsamında sökülen ağaçlar, nakledildikleri kök salarak yeşillenmeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni yerlerine uyum sağlayan ağaçların bakımlarını aksatmadan yapıyor.



“Nakil işlemlerinde hassas davrandık”

Nakilleri gerçekleştirilen ağaçlar ile ilgili bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Cedidiye Meydan Projemiz ve Kent Estetiği projelerimizin ön hazırlıkları öncesinde ağaçlarımızın nakillerini gerçekleştirdik. Ağaçlarımızın nakillerini ve bakımlarını hassasiyetle takip ederek hiçbir ağacın zarar görmemesi için çaba harcadık. Ağaçlar yeni yerlerine uyum sağlayarak yeşillenmeye başladı. Cedidiye Meydan Projesi ve Kent Estetiği projeleri kapsamında yeni ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Düzce Belediyesi olarak ağaç konusundaki hassasiyetimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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