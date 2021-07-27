Düzce Üniversitesi öğrencisi poster sunum birincisi oldu

– Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Haco Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen 14. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi’nde sergilediği poster sunumu performansıyla 1. olma başarısını gösterdi.

Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi’nin 14’üncüsü, bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak öncülüğünde çevrimiçi olarak düzenlendi. Kongreye “Yem Bitkilerinde Görülen Hastalıklar ve Mücadele Yöntemleri” adlı poster ile katılan Haco Aydın, yem bitkilerinin hayvansal üretimde büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Aydın, yem bitkileri üretim alanlarında oluşacak hastalıklara karşı uygulanacak kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri ile hayvansal üretimde verim ve kalitede görülen düşüşün önüne geçileceğini vurguladı. Kongrede poster sunum birincilik ödülü kazanan Haco Aydın, aldığı ödülü ve mutluluğunu hocaları ile paylaştı. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Aldığı başarılı sonuç ile Fakültemizi de gururlandıran öğrencimiz Haco Aydın’ı tebrik eder, bu süreçte kendisine her türlü desteği veren hocalarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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