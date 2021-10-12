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Muhtarlar istedi belediye gerçekleştirdi Başkan Özlü talepleri kısa sürede yerine getiriyor

İHA

Muhtarlar istedi belediye gerçekleştirdi Başkan Özlü talepleri kısa sürede yerine getiriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün muhtarlarla buluşmasının ardından, mahalleler için istenen talepler belediye ekipleri tarafından yerine getiriliyor. Dereli Tütüncü Mahallesinde bulunan Akşemseddin Caminin bahçesi park yapımına hazırlanıyor.
Mahalle ziyaretlerine ağırlık vererek muhtarların kendi bölgelerine yapılmasını istediği talepleri yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, taleplerin yerine getirilmesi için çalışmaları başlattı. Başkan Özlü, güzel havaların değerlendirilerek kısa sürede proje ve çalışmaların bitirilmesi talimatı vermişti. Geçtiğimiz günlerde Derelitütüncü mahallesinde Akşemseddin Caminin bahçesinin park ve spor alanı olarak değerlendirilmesi talebinin ardından ekipler çalışmaya başladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, caminin bahçesindeki alanı düzenleme çalışması yaparak Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yapacağı yaşam alanının hazırlığını yaptı. Çalışmaların ardından cami bahçesi, çocukların eğlenip vakit geçirebileceği bir alana dönüşecek.

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