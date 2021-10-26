Başkan Kılıç öğrencilerdi ağırladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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– Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, kendisini ziyarete gelen 3 sınıf öğrencilerini makamında ağırladı sorularını yanıtladı.

Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Osman Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç onların sorularını yanıtladı. Kılıç, “Öğrencilerimizin ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Başarılar diliyor, başarılı bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

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