Minikler kütüphanede buluşmaya devam ediyor

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– Düzce İl Halk Kütüphanesi’nin başlattığı ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ projesi tüm hızı ile devam ediyor. İl Halk Kütüphanesi okulların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilere kitaplar ve kütüphane hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Son olarak kütüphaneye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri gitti. Burada öğrenciler bina içerisinde ki çocuk kütüphanesi, derslikler anlatılmasının ardından konferans salonunda tanıtım videoları izlenerek eğlenceli dakikalar yaşandı.

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