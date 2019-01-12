Valilik'ten açıklama geldi

OSB'ye yakın bölgede bulunan Duraklar köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle içerisinden geçen dereden ağır bir koku geldiğini köy muhtarı Nail Soydaş'a bildirdi.

Bölgedeki kokunun zaman geçtikçe ağırlaşması mahallede yaşayan bazı vatandaşların nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Köy muhtarı Soydaş, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları ağır kokudan etkilenerek mahallede bulunan vatandaşlara maske dağıttı. Gazdan etkilenen 3 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Bölgede zehirli gaz olabileceğini düşünen jandarma ekipleri, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gaz maskelerini takarak yayılan gazın ve dereden akan yakıtın ölçümünü gerçekleştirdi.

Zehirli olmayan fakat yaşlı ve çocuklarda rahatsızlığa neden olabilecek gaz nedeniyle mahallede bulunan 11 evde yaşayanların yakın akrabalarına gitmeleri gerektiği bildirilerek tahliye işlemlerine başlandı.

Köy muhtarı Soydaş, bu gazın birkaç gün önce de olduğunu ve fazlasıyla rahatsızlık verdiğini söyledi.

Vatandaşların çok mağdur olduğunu ve buna sebep olan fabrikanın bir an evvel kapatılması gerektiğini anlatan Soydaş, "Bu ilk defa olmadı. Burada AFAD ve sağlık ekiplerimiz var. Vatandaşlarımız rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bu atıkların dereye değil başka gidere verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"HENÜZ AÇILMAMIŞ BİR FABRİKA VE BUNDAN SONRA DA AÇILMAYABİLİR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz üretime geçmeyen ve bugün deneme çalışması yapan bir fabrikanın soruna yol açtığını söyledi.

Şirket yetkililerine ulaşıldığını ve gerekli çalışmanın yapılacağını anlatan Kartal, "Fabrikaya girip nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz. Bu sırada Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede oturan ve bu kokudan etkilenen vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz. Gereken işlem yapılacak. Henüz açılmamış bir fabrika ve bundan sonra da açılmayabilir." dedi.

Çevre kirliliğini oluşturduğu için fabrikanın işlemlerinin bundan sonra durdurulabileceğini vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Kokunun neden kaynakladığını yapılan inceleme sonrası anlayacağız. Fueloil olarak tahmin ettik ama şüphelerimiz var. AFAD ekiplerimiz bölgede ölçüm yaptı ve herhangi zehirli bir gaz değil. Yağmur yağması sebebiyle bu kokunun oluştuğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sağlık müdürlüğümüzün öngörüsü ile bu bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilecek veya hastaneye kaldırılacak. Koku ciddi manada ağır."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, konu hakkında geceden bu yana ekiplerin çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

İhbarın dün gece saat 00.13’te ALO181 Hattına geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Baykan Fabrikası adlı işletmenin kimyasal atık sularının kaçak alarak kanala verdiği' konulu şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilmiştir. Jandarma, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede OSB’de kurulum aşamasında olan Lima Geri Dönüşüm Ltd. Şti. firmasının (araba lastiklerinden elektrik enerjisi üreten) lastik geri dönüşümü denemesi yapıldığı esnada piroliz ünitesinde bulunan buhar basınç tankında plastik basınç valfinin patladığı, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur suyu hattına karışmış olabileceği, patlayan valfin bantlanarak kapatıldığı, o sırada fabrika binası içerisinde bulunan rögara karbon siyahı kaçmış ihtimali ile işletme yetkilileri tarafından fabrika içi temizlik çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir."

Bölgede AFAD ekiplerinin çalışmalarını aralıklarla sürdürdüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır. Firma ile ilgili yapılan tespitler neticesinde çevre kanunu uyarınca gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir. İmkanlar dahilinde kurutma kanalında gerekli önlemler alınmış olup derede temizlik çalışmaları lisanslı firma olan AREL Çevre Danışmanlık firması tarafından yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara eşlik edilerek gerekli hassasiyet içerisinde kirlilik giderilecektir."

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