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DYK kurs başvuruları ne zaman başlıyor? DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB açıkladı: DYK başvuru tarihi...

Destekleme ve Yetiştirme kursları olan DYK başvuruları için geri sayım başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflarının ardından 7. ve 11. sınıflar için de DYK kursları açılacağını açıkladı. Peki DYK kurs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

DYK kurs başvuruları ne zaman başlıyor? DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB açıkladı: DYK başvuru tarihi...

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları MEB'in yayımlamış olduğu iş takvimine göre belli oldu. DYK yetiştirme kursları başvuru işlemleri için hazırlıklar devam ediyor. Peki, DYK başvuruları nasıl yapılacak?

DYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DYK YERLEŞTİRME KURSLARI BAŞVURU TARİHLERİ

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz"

Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Özer, "2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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