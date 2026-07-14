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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dynamo Malzenice: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Dynamo Malzenice: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Yurt dışında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, beşinci hazırlık maçında karşılaştığı Slovakya'nın Dynamo Malzenice takımıyla 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Beşiktaş hazırlık maçında berabere kaldı!

        Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk maçında siyah-beyazlı takım, X-BIONIC SPHERE'de Dinamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.

        Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Asım Efe Işık, Cumali Gürsel, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Fahri Kerem Ay, Junior Olaitan, Milot Rashica, Ozan Sevim ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

        35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un golüyle 1-0 önde geçti.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısında Dinamo Malzenice, eşitliği yakaladı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        Beşiktaş, bugün TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak.

        Müsabaka, basına ve taraftara açık oynanacak.

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