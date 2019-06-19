e-Devlet'in adı değişecek mi?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

e-Devlet'in isminin değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Haberin ardından pek çok kişi, e-Devlet'in yeni adını araştırmaya başladı.

"Amacımız bütün bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, dijitalleşmeyi sağlayabilmek" ifadelerini kullanan Koç, dünya genelinde bir e-devlet gelişmişlik endeksi olduğunu anımsattı ve amaçlarının ilk 20 içinde yer almak olduğunu belirtti.

e-DEVLET NE ZAMAN KURULDU? KULLANICI SAYISI KAÇ?

2006 yılında 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-devlet'in yeni dönemi hakkında bilgiler veren Koç, “Kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak e-Devlet'i insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.

e-DEVLET'İN YENİ ADI NE OLACAK?

e-devlet'in yeni adının 'Dijital Türkiye' olacağını belirten Koç, platformun 42 milyon kişi tarafından kullanıldığının altınız çizdi.