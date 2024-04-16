E-ihale'den 913 milyon TL gelir

E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen satışlardan 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332’sinde satış gerçekleştiği, bu ihaleler kapsamında bin 81 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta ise yüzde 141 oranında artış sağlandı.

REKLAM Bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38’sini elektronik eşya, yüzde 11’ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8’ini demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4’ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3’ünü cam ve cam eşya, yüzde 2’sini demir veya çelikten eşya oluşturdu. 2014'TEN BERİ ONLİNE Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının, 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştirildiğini vurguladı.