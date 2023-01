Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrencide karne heyecanı yaşanıyor. Okulların kapanmasına, sömestir tatilinin başlamasına az bir süre kala, devamsızlık ve not bilgilerinin girildiği e- Okul sisteminin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Peki, "e- Okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 VBS ile e- Okul 1.dönem not girişi kapandı mı?" İşte Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile e-Okul not girişinin kapanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...