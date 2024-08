E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!

Anadolu Adalet Sarayı’nda kalem müdürü olarak görev yapan U.S. 24 Temmuz 2024 tarihinde cep telefonu satın almak istedi.

Kendini Bertu Ç. olarak tanıtan ve daha sonradan İ.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle bir araya geldi. Cep telefonunu satın aldı.

ANNESİNDEN ARADI KIZ KARDEŞİNİN HESABINA PARA GÖNDERTTİ

İ.S., aynı akşam Müdür U.S.’ye mesaj atarak “Elimde çok temiz bir telefon var 7 bin liraya sana satabilirim” dedi. Daha önce kendisinden telefon aldığı için İ.S.'ye güvenen U.S. kendisine gönderilen hesap numarasına 7 bin lira gönderdi. U.S. defalarca şüpheli tarafından oyalandı, kendisine telefon teslim edilmedi. U.S.’nin şikayetçi olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İ.S.'nin annesinin adına kayıtlı telefon numarasından U.S. ile iletişime geçtiği ve 18 yaşından küçük kız kardeşinin hesap numarasına parayı gönderttiği belirlendi.