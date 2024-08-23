Yakalama kararı çıktı! E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
Türkiye'nin en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İ.S.'nin, adliyede kalem müdürü olarak görev yapan U.S.'yi telefon satışı vaadiyle dolandırdığı iddia edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan İ.S. için başsavcılık 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberi..
Anadolu Adalet Sarayı’nda kalem müdürü olarak görev yapan U.S. 24 Temmuz 2024 tarihinde cep telefonu satın almak istedi.
Kendini Bertu Ç. olarak tanıtan ve daha sonradan İ.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle bir araya geldi. Cep telefonunu satın aldı.
ANNESİNDEN ARADI KIZ KARDEŞİNİN HESABINA PARA GÖNDERTTİ
İ.S., aynı akşam Müdür U.S.’ye mesaj atarak “Elimde çok temiz bir telefon var 7 bin liraya sana satabilirim” dedi. Daha önce kendisinden telefon aldığı için İ.S.'ye güvenen U.S. kendisine gönderilen hesap numarasına 7 bin lira gönderdi. U.S. defalarca şüpheli tarafından oyalandı, kendisine telefon teslim edilmedi. U.S.’nin şikayetçi olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İ.S.'nin annesinin adına kayıtlı telefon numarasından U.S. ile iletişime geçtiği ve 18 yaşından küçük kız kardeşinin hesap numarasına parayı gönderttiği belirlendi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu, İ.S. hakkında “Dolandırıcılık” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Ayrıca e-spor oyuncusu İ.S. hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.