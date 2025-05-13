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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam E-ticaret dünyası WORLDEF ISTANBUL 2025’e hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        E-ticaret dünyası WORLDEF ISTANBUL 2025’e hazırlanıyor

        Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2025, 15-17 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:08
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        E-ticaret dünyası WORLDEF ISTANBUL 2025'e hazırlanıyor
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        WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından WORLDEF, Türkiye ve küresel perakende e-ticaret ekosisteminden önemli isimleri bir araya getirecek. Fuara, 80'den fazla ülkeden 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

        Branding Türkiye‘nin medya sponsoru da olduğu küresel e-ticaret fuarı WORLDEF, e-ticaretin ve perakende teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

        E-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli buluşma noktası olan WORLDEF ISTANBUL 2025'te dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar da bir araya gelecek. Fuar, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunarken, fuarda yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

        Küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da buluşturan fuar, 15-17 Mayıs arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

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