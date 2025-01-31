e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

SINAVDA EMNİYET PERSONELİ DAHİL 322 KİŞİ GÖREV YAPACAK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın İngilizce yapılacağını belirtti.

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağını kaydeden Ersoy, "Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek, ek süre kullanacak engelli aday olmayacak. Sınavda emniyet personeli dahil 322 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.