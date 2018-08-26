Eastleigh - Ebbsfleet United maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Eastleigh, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Ebbsfleet United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Eastleigh 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Ebbsfleet United 10 puanda ve 7. sırada. Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Ebbsfleet United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 742. İddaa'da Eastleigh kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ebbsfleet United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Eastleigh önceki hafta Solihull Moors mücadelesinde 1-4 kazandı.

Ebbsfleet United ise Torquay United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Eastleigh, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Ebbsfleet United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ebbsfleet United, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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