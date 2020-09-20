eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 21 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü) 09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar) 10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1) 10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1) 11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Okul Sabahı) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazmaya Hazırlık 12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Tanışma) 13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı) 13.30 TÜRKÇE Dinleme Kurallarına Uyma 14.00 MATEMATİK Rakamları Okuma ve Yazma 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma 15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü) 15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar) 16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1) 16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1) 17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Okul Sabahı) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazmaya Hazırlık 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Tanışma) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Dinleme Kurallarına Uyma 20.00 MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Okuma ve Yazma 20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Yankı YAZGAN

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar 10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam 10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler 11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam 11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler 12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam 12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar 13.00 ARAPÇA-5 "1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)" 13.30 TÜRKÇE Sözcükte Anlam 14.00 MATEMATİK Ritmik Sayma 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Anlam 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılar 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Sözcükte Anlam 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Sözcükte Anlam 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Sözcükte Anlam 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) "1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)" 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Sözcükte Anlam 20.00 MATEMATİK (Tekrar) Ritmik Sayma 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Yankı YAZGAN

EBA LİSE DERS PROGRAMI

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Edebiyatın Bilimle İlişkisi 09.30 MATEMATİK-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi " 10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Edebiyatın Tarih ile İlişkisi 11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme 11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Edebiyat ve Toplum İlişkisi 12.00 MATEMATİK-11 Yönlü Açılar 12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki 13.00 MATEMATİK-12 Üstel Fonksiyon 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi 14.00 KUR'AN-I KERİM Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi 14.30 ARAPÇA-9 "Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri" 15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet" 15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı 1 16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği 1 16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler 1 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Edebiyatın Bilimle İlişkisi 17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Önermeler ve Bileşik Önermeler 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi " 18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Edebiyatın Tarih ile İlişkisi 19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme 19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Edebiyat ve Toplum İlişkisi 20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Yönlü Açılar 20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki 21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Üstel Fonksiyon 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi 22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi 22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri" 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) "1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet" 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı 1

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.