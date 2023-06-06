Ebabil Cimcime ile kedi Safiye 1 yıldır aynı evde

"İNSANLARA TEPKİ VERİYOR"

Cimcime´nin 1 yaşına girdiğini ve evdeki kedisi ile birlikte uyum içinde yaşadığını söyleyen Pekergin, "Evde kedim var, adı Safiye. Onunla arkadaş oldu. 1 yaşına girdi, 1 senedir bakıyorum. Uçamıyor, yemek yiyemiyor ama çok duygulu, ötmesi çok candan. Vitamin ve kalsiyumları var, onları düzenli olarak kullanıyoruz. Ama bir türlü kendisi yemek yiyemiyor ve uçamıyor.