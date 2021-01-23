Ebeveynlerin kullandığı 12 ifade ve gerçekte ne anlama geldikleri

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"Kaç yaşında olursanız olun ebeveynlerle iletişim kurmak mayın tarlası olabilir" diyor The Guardian gazetesi. Haberde ebeveynlerin bazen çocuklarına söyledikleri sözlerin arkasında başka anlamlar yattığına dikkat çekiyor. Öyle ki bu ifadelerden bazıları bizim kültürümüzde de yaygın olarak kullanılıyor. İşte anne ve babaların çocuklarına kullandığı o cümleler ve arkasında yatan gerçek anlamlar...

1- Göreceğiz

Hızlı çevirisi: Hayır

Manası: Bu konu hakkında konuşmak için çok yorgunum, bu yüzden erteliyorum. Ama hiç şüpheniz olmasın, bu bir hayır.

2- Çünkü ben öyle dedim, nedeni bu

Hızlı çevirisi: Başka bir neden düşünemiyorum

Manası: Her zaman rasyonel davranmayan veya bir şeyler yapmak için iyi nedenleri olmayan bir insan olduğumu fark etmeye başlıyorsunuz. Ve bunu çözmenden nefret ediyorum.

3- Nerede büyüdün?

Hızlı çevirisi: Kapıyı kapat.

Manası: Başka yerde doğup büyümediğini biliyorum çünkü doğumun sırasında oradaydım. Ama büyürken kapıları kapatman gerektiği söylendi.

4- "Annene / babana sor"

Hızlı çevirisi: Umrumda değil.

Manası: Demek istediğim, umursuyorum ama o zaman bu tartışmaya dahil olmak ve muhtemelen kötü adam olmak zorunda kalacağım. Kötü adam olmak istemiyorum, Savaş ve Barış'ı okuyan iyi ebeveyn olmayı seviyorum.

5- Yaşıtın Sarah evlendi

Hızlı çevirisi: Torun istiyorum.

Manası: Hayatım boyunca, insanları sonsuza dek mutlu edecek tek şeyin bir partnerle anlaşmak ve bir aile kurmak olduğuna inanmak konusunda beynim yıkandı. Bu konunun sizin de gündeminizde olduğunu bilmek istiyorum.

6- Benim zamanımda böyle değildi

Hızlı çevirisi: Anlamıyorum.

Manası: Bu e-postayı benim için gönderebilir misin, çünkü bana 'hepsini yanıtla' işlevi hakkında söylediklerini anlamıyorum.

7- Facebook'taki o makaleyi okudun mu?

Hızlı çevirisi: Endişeliyim.

Manası: Herkes tarafından paylaşılan yazıyı gördün mü? Facebook'ta olmadığını biliyorum ama bunu okuman ve bu konu hakkında şüphelerimi gidermen gerekiyor. Sonra yanlışlıkla indirdiğim tüm virüsleri temizlemeni istiyorum.

8- Bir gün bana teşekkür edeceksin.

Hızlı çevirisi: Yardım etmeye çalışıyorum.

Manası: Yakında hayatın büyük ölçüde berbat olabileceğini anlayacaksın ve bu karar şu anda sana aptalca görünse de, umarım eninde sonunda alacaksın.

9- Yabancılarla konuşma

Hızlı çevirisi: Kimseyle konuşma.

Manası: Bugünlerde dünyada beni korkutan pek çok şey var. Seni güvende tutmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum.