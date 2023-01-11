Milli takımda ve oynadığı kulüp olan Vakıfbank'ta birçok başarıya imza atmış, kariyerinden sıkça söz ettiren ünlü sporcu Zehra Güneş, sporculuk hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla, yaptığı reklamlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.