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Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e: Doğdu güneşim! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Filenin Sultanları'ndan olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gerek kariyeriyle gerekse özel hayatıyla sık sık gündem olan Güneş'in son Instagram pozuna yakın arkadaşı Ebrar Karakurt'tan da yorum geldi.

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  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

    Milli takımda ve oynadığı kulüp olan Vakıfbank'ta birçok başarıya imza atmış, kariyerinden sıkça söz ettiren ünlü sporcu Zehra Güneş, sporculuk hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla, yaptığı reklamlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. 
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

    Zehra Güneş'in sık sık fotoğraflarını paylaştığı 2.3 milyonluk Instagram hesabında, gönderileri rekor beğeniler ve yorumlar alıyor. Son olarak Güneş'in gönderisi, başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt tarafından yorum ve beğeni aldı.
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

    Sosyal medya hesabında maç anından bir kareyi paylaşan Zehra Güneş'e Ebrar Karakurt'tan ''Doğdu güneşim'' yorumu geldi. Karakurt, yorumuna kırmızı kalp eklemeyi de ihmal etmedi.
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

    Zehra Güneş'in yayınladığı bu gönderi Instagram'da 220 bin beğeni ve 1900 yorumun sahibi oldu. 
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

    İşte Ebrar Karakurt'un yorumu...
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!
  • Ebrar Karakurt'tan Zehra Güneş'e romantik yorum! Güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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