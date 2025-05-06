İzmir'de kan donduran olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru Açıkalın (39) ve dini nikahla yaşadığı A.D. (46) arasında tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Açıkalın, A.D. tarafından darp edildi. Çiftin 2 çocuğu ve Ebru Açıkalın’ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın’ın ölmeden önce darp edildiği raporlar da yer aldı. Hazırlanan iddianamede A.D.'nin Ebru Açıkalın’ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darp ettiği belirtildi.

22 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Ebru Açıkalın’ın annesi Melahat Açıkalın.

Şüpheli hakkında Açıkalın’a yönelik ‘Silahla tehdit’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın’ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik ‘Silahla tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KIZIM KEYFİNDEN Mİ İNTİHAR ETTİ"

Açıkalın'ın acılı ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu.

"TAKİPSİZLİK" KARARI VERİLDİ

Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın’ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

"YERDE KIZIMIN SAÇLARI VARDI"

Olayın şahidi olan anne Melahat Açıkalın (53), "Olay günü evimdeydim. Gece 9 yaşındaki torunum arayıp anne babasının kavga ettiğini söyleyip 'Hemen gel' dedi. Gittiğimde kızım kapıyı açtı. Şüphelinin bir elinde tabanca öbür elinde kızımın telefonu vardı. Kızım darp edilmişti. Yerlerde saçları vardı.

"SİLAHI BANA VE ÇOCUKLARA DOĞRULTTU"

Silahı ben ve çocuklarına doğrulttu. Kızım hızla elinden tabancayı alıp banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. 3-4 dakika sonra silah patladı. Bu kişi ceza alsın. Gencecik kızım toprak oldu. 2 çocuk ortada kaldı. Kızım keyfinden mi intihar etti?" dedi.

"ETKİN SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ"

Ebru Açıkalın'ın ailesinin avukatı Dorşin Bingölbalı, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirtip, "Ebru sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmış bir kadın. Olay günü de darp ediliyor ve ardından da silahı alıp intihar etmiş. Olay günü şüpheli tarafından silahla ölümle tehdit ediliyor.

"ÇARESİZLİK VE BIKKINLIK"

Çaresizlik ve bıkkınlık durumuyla eylemi gerçekleştirmiş. Adli rapor ve otopsi raporlarında Ebru'nun darba maruz kaldığı çok açık. Bu kadar açık gerçeklere rağmen takipsizlik kararı verildi. Buna itiraz edeceğiz. Şüphelinin ifadeleri alınmadı. Deliler tam olarak toplanmadı ve dosya bir anda kapatıldı. Etkin soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.