Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Akel, daha sonra ailesiyle birlikte bir restoranda yemek yiyip vakit geçirdi.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Akel, "Pazar gezmesi bugünü oğlum ve anneme ayırdım. Baktık hava da güzel kısa bir sahil gezintisi sonra beraber yemek yiyelim istedik" dedi.