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Ebru Akel, köpeğiyle alışveriş turunda

Sunucu Ebru Akel, önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Köpeği Paper ile alışveriş turuna çıkan Akel, keyifli halleriyle dikkat çekti

Ebru Akel, köpeğiyle alışveriş turunda - Magazin haberleri
Köpekli alışveriş turu
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ünlü sunucu köpeği Paper ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Akel, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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