Köpekli alışveriş turu

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Ünlü sunucu köpeği Paper ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Akel, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Ünlü sunucu köpeği Paper ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Rahat kıyafetler giymeyi tercih eden Akel, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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