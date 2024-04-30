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        Haberler Dünyadan Ebru Ceylan Cannes Film Festivali jürisinde

        Ebru Ceylan Cannes Film Festivali jürisinde

        Cannes Film Festivali'nin Altın Palmiye Jürisi açıklandı. Greta Gerwig'in başkanlığını üstleneceği dokuz kişilik jüri kadrosunda yapımcı ve senarist Ebru Ceylan da bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:52
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        Ebru Ceylan Cannes jürisinde
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        77. Cannes Film Festivali jürisi dün Paris'te açıklandı. Dünyanın en prestijli festivalleri arasında yer alan Cannes Film Festivali'nde 'Barbie' filmi yönetmeni Greta Gerwig'in başkanlığını üstleneceği dokuz kişilik jüri kadrosunda yapımcı ve senarist Ebru Ceylan da bulunuyor.

        Jüride ayrıca geçtiğimiz yıl 'Killers of the Flower Moon' (Dolunay Katilleri) filmiyle dikkat çeken oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino, Japon sinemacı Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu Omar Sy yer alıyor.

        'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig, Cannes jürisinin başkanı oldu

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        14 Mayıs’ta başlayacak festivalde jüri, aralarında Francis Ford Coppola’nın 'Megalopolis', David Cronenberg’in 'The Shrouds', Yorgos Lanthimos’un 'Kinds of Kindness' ve Ali Abbasi’nin 'The Apprentice' filmlerinin de bulunduğu Cannes Ana Yarışması’ndaki 22 yapımı değerlendirecek.

        EBRU CEYLAN KİMDİR?

        1976 yılında Ankara'da doğan Ebru Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. Eşi Nuri Bilge Ceylan ile ortak projelerde çalışan Ebru Ceylan, fotoğrafçılık yapımcılık, yönetmenlik ve senaristlik yapıyor. 'Bir Zamanlar Anadolu'da' (2011) ve 'Ahlat Ağacı' (2018) gibi filmlerde Nuri Bilge Ceylan ile birlikte çalışarak Türk sinemasına katkıda bulunan Ebru Ceylan, birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde jüri üyeliği yaptı.

        2014 Altın Palmiye ödüllü 'Kış Uykusu' filminin ortak yazarlarından biri olan Ebru Ceylan, küçük yaşlarda fotoğraf çekmeye başladı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli sergilere katıldı. İstanbul'da sinema eğitimi aldıktan sonra ilk kısa filmi 'Kıyıda', 1998 yılında Cannes Film Festivali'nde yarıştı.

        Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak' (2002) ve 'İklimler' (2006) gibi filmlerinde oyuncu ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 'Üç Maymun' (2008), 'Bir Zamanlar Anadolu'da' (2011), 'Kış Uykusu' (2014), 'Yabani Armut Ağacı' (2018) ve 'Kuru Otlar Üstüne' (2023) filmlerinde de ortak yazar olarak görev aldı. Ceylan, çeşitli edebiyat ve sanat dergilerine öykü ve makaleler yazmaya devam ediyor.

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        #Cannes Film Festivali
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