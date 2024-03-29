Ebru Gündeş, 3 yaşındaki halini paylaştı
Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:59
Geçtiğimiz ay Murat Özdemir ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medyada takipçileriyle 3 yaşında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
49 yaşındaki şarkıcı, şimdiki halini ve 3 yaşındaki halini kolajlayıp sosyal medya hesabından,"Hiç değişmediğim doğrudur 3" ifadelerini kullanarak yayınladı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ