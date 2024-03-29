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        Haberler Magazin Ebru Gündeş, 3 yaşındaki halini paylaştı

        Ebru Gündeş, 3 yaşındaki halini paylaştı

        Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:59
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        46 yıl önce
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        Geçtiğimiz ay Murat Özdemir ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medyada takipçileriyle 3 yaşında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

        49 yaşındaki şarkıcı, şimdiki halini ve 3 yaşındaki halini kolajlayıp sosyal medya hesabından,"Hiç değişmediğim doğrudur 3" ifadelerini kullanarak yayınladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ebru gündeş
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