"ÇOK BÜYÜK BİR ACI"

Pars'ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını ve kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.

Eski manken, "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an... Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'Geçer' diye düşünüp, söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu. Ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..." şeklinde konuştu.