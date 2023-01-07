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ECDC'den Covid-19'un kraken alt varyantı için uyarı!

Yeni alt varyant olan XBB.1.5'in (kraken) ABD'de yakında hakim konuma geleceği, Avrupa'yı ise nispeten geç etkileyebileceği bildirildi

ECDC'den Covid-19'un kraken alt varyantı için uyarı!
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan kraken alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Covid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, kraken adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ABD'deki varyantlar arasında krakenin payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

VAKA SAYILARI 9 GÜNDE İKİYE KATLANDI

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Covid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor" denildi.

Krakenin yol açtığı Covid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.

ABD'deki kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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