Ece Binay sevgilisiyle görüntülendi
Ece Binay, sevgilisiyle Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi
Giriş: 24.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:13
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece Binay, sevgilisiyle birlikte Etiler'deydi.
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Ece Binay, sevgilisiyle bir mekânda eğlendikten sonra çıkışta otomobilini beklerken objektiflere yansıdı.
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"HAYATIM SEN ARKAYA GEÇ"
erkek arkadaşının; "Hayatım sen kullanmayacaksın, arkaya geç" uyarısı üzerine Ece Binay, aracın arka koltuğuna geçti.