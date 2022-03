Ece Erken'den yeni paylaşım: Eşim katledilmeden bir gece önce...

"Eşim katledilmeden bir gece önce..." 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ece Erken'in (43) geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Eşinin yokluğuna alışamayan ve zor günler geçiren Erken, Instagram'dan Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"EŞİM KATLEDİLMEDEN BİR GECE ÖNCE..."

Ünlü isim, Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ve eşi ile film izlediği anlara ait videoyu yayınladı.

Erken, gönderisine "Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... Bir gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar..." ifadelerini not düştü.

Ece Erken, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirmişti.

Eşiyle yazışmalarının bir kısmını yayınlayan Erken, "Ölmeyecek kadar yaralıyım!" ifadelerini kullanmıştı.

"EŞİMİ TOPRAĞA VERDİĞİM GÜN NASILSAM ÖYLEYİM"

Ece Erken, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

15.01.22 yazışmamız, Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı... Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diyerek inanıp, yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum ve iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim için de eşten, sevgiliden öte ailemdi. Merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti. Hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup, onunla gurur duyuyorum.

SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Zaman zaman eşine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ece Erken, daha önce de yayınladığı bir mesajla isyan etmişti.

"Neye yanayım!" diyerek sözlerine başlayan Erken, konuşmasının devamında "Gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün..." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sunucu, daha sonra "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" diyerek, sitem etmişti.

"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"

Erken, paylaşımında eşinin vurulduğu mekanın ertesi gün açılmasına da değinerek, "Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın mekanı." demişti.

Ece Erken cenaze zamanıyla ilgili ise "Kardeşim' diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borcu olanlar 'Borcu vardı' diye geziyor etrafta. Mesela 'Bülent ağabeyim' dediğin, 'kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!" ifadelerini kullanmıştı.

"SEN HERKESİ DÜŞÜNÜRDÜN"

İşte Ece Erken'in o paylaşımı:

Neye yanayım bilmiyorum ki, hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, playstation oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş'la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi?

'Gel' dedim. 'Evin oralarda yapın' dedim. Onda bile 'A.Ürkmezgil'in eşi yoğun bakımda bizim balıkçıya yakın hastanede eşi, ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur orda olsun' demiştin, onda bile yine başkasını düşünmüştü! O gece seni kimse düşünmese de, sen herkesi düşünürdün...

Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini adam sanan, mafyacıklar, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi?

Yoksa senin aslan gibi tek başına mücadelene sessiz kalan sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı? 'Adam' diye geziyorlar ya hala şaka gibi… Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah Şafak'ım ah…

"HİÇ KORKAK OLMADIN!"

Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasına almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş, al arabana götür işte!

Ya ikinci gün mekanın açılması? Sen olsan 40’ını beklerdin hatta kapardın o mekanı öyle adamdın sen sevgilim, sen de maddiyat değil maneviyat vardı. Senin yanında başkasına, kime olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin tıpkı yıllarca Beşiktaş'la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi… Kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi…

Hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadın aşkım sen! 'Kardeşim' diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende! Borcu olanlar, 'Borcu vardı' diye geziyor etrafta.

Mesela 'Bülent ağabeyim' dediğin, 'kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım! Benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi. Senin, benim için çok üzüldü çünkü senden çıkarları yokmuş hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı. Daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni... Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen Eymen'in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın! Her gün seni soruyor o da çok özledi seni benim gibi.

"BEN ZOR DAYANIYORUM!"

Herkesle sen ilgilenirdin, çevrendeki herkese maddi manevi sen bakardın, tanımadığımız SMA’lı çocuklara yardım ederdin, bir tane meleğin ilaç parasını sırf yaptığın yayınlarla topladın ve şu an çok sağlıklı. Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah’ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni. Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur. ‘Üzülme’ diyorlar aşkım ‘sen üzülürsen üzülür’ diyorlar… Ne olur üzülme ama ben çok zor dayanıyorum, 5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden.

Keşke böyle olmasaydı ama rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım, çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim, Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun.

Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek, seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.

Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor! Benimse her günüm aynı. Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese. Geçmeyecek ama azalacak, sabır.