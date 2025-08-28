Ece Gürsel'den 'Kalbin Yalan'
Ece Gürsel, yeni şarkısı 'Kalbin Yalan'ın klibi için Şile'de kamera karşısına geçti
28.08.2025
Ece Gürsel, sözü Ramazan Kızılpınar'a, müziği ve aranjesi İbrahim Küçükoğlu'na ait olan 'Kalbin Yalan' adlı şarkıyı dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Ece Gürsel, 29 Ağustos'ta yayımlanacak olan şarkının klip çekimi için Şile'de kamera karşısına geçti. Klibin yönetmen koltuğuna ise Selim Akar otururken, görüntü yönetmenliğini ise Varol Şahin üstlendi.
