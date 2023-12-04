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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı - Güncel haberler

        Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı

        İstanbul Kadıköy'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de Ronay'a ait güzellik merkezine ateş açılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:23
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        Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı
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        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı.

        Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

        Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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        GEBZE'DEKİ GÜZELLİK MERKEZİ DE KURŞUNLANMIŞTI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlanmıştı. Olay, dün sabaha karşı meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

        İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de önceki akşam kurşunlanmıştı.

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        #Ece Ronay
        #haberler
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