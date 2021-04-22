29 yaşındaki şarkıcı, "Antrenmandan bir an sonra... Zorlayıcı ama eğlenceli bir yoldu. Artık daha da zor ve zorlayıcı şeylerin başarılmasının zamanı geldi" notunu düştü. Ece Seçkin'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.