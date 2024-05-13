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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Edelman Kriz ve Risk Başkanı, “Dijital Çağda Risk Algısı ve İtibar İlişkisi”ne dikkat çekecek - İş-Yaşam Haberleri

        Edelman Kriz ve Risk Başkanı, “Dijital Çağda Risk Algısı ve İtibar İlişkisi”ne dikkat çekecek

        Edelman'ın Kriz ve Risk Küresel Başkanı Julian Payne, 16 Mayıs'ta firmanın Türkiye temsilcisi ÜNİTE Edelman'ın Strateji Geliştirme Başkanı Ercüment Şener ile birlikte 'Dijital Çağda Risk Algısı İtibarın Neresinde' başlıklı oturumda yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:39
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        Edelman Kriz ve Risk Başkanı, "Dijital Çağda Risk Algısı ve İtibar İlişkisi"ne dikkat çekecek
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        Uluslararası iletişim danışmanlığı ajansı Edelman’ın Kriz ve Risk Küresel Başkanı Julian Payne, ÜNİTE Edelman’ın özel konuğu olarak Türkiye’ye geliyor. Julian Payne, 16 Mayıs Perşembe günü Digital Age Tech Summit’te ÜNİTE Edelman Strateji Geliştirme Başkanı Ercüment Şener ile birlikte “Dijital Çağda Risk Algısı İtibarın Neresinde” başlıklı özel bir oturumda yer alacak.

        Ercüment Şener
        Ercüment Şener

        Türkiye’de ÜNİTE Edelman ile temsil edilen Edelman’ın 24 yıldan bu yana her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yayınladığı Edelman Trust Barometer araştırması, Kurumsal İtibar ve Güven İlişkisi üzerine global bir referans olarak değerlendiriliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Edelman Trust Barometer, bu yıl 28 ülkeden 32 binin üstünde katılımcı ile “Bilim ve İnovasyon Odağında Güven” temasını irdeledi.

        JULIAN PAYNE KİMDİR?

        “Yarının Zekâsı” temasıyla 16 Mayıs’ta gerçekleşecek Dijital Age Tech Summit’te küresel deneyimlerini aktaracak olan Julian Payne, Edelman’da aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapıyor. Payne, Edelman’dan önce 2016-2021 yılları arasında İngiliz Kraliyet Ailesi mensupları Galler Prensi Charles (şimdi Kral Charles III) ve Cornwall Düşesi Camilla (şimdi Kraliçe Camilla)’nın İletişim Direktörü ve Sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce, aralarında BBC ve Burberry’nin de olduğu farklı markalar ve kurumlarda kurumsal iletişim ve dijital iletişim alanlarında bir dizi global görevde bulunan Payne, halen Kral Charles III tarafından küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulan The King’s Foundation’da (önceki adıyla The Prince’s Foundation) Mütevelli Heyeti Üyesi.

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