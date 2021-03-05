Kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Tatari ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Edip Tepeli, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tepeli, eşi ve kızı ile verdiği pozları Instagram'dan yayınladı.