Edirne'de 4 ovaya "büyük ova koruma alanı" kararı

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.