Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Edirne'de modern ve verimli sulamaya geçildi | Son dakika haberleri

        Edirne'de Meriç Ovası'ndaki tarlalarda modern ve verimli sulamaya geçildi

        Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Edirne Meriç Sulaması Projesi" ile Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Edirne'de modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Edirne Meriç Sulaması Projesi"projesine 4 yıl önce başlandı.

        2

        Proje kapsamında Üyüklütatar ve Doyran köylerine iki pompa istasyonu kuruldu.

        3

        Meriç Nehri'nden alınan suyun tarlalara ulaşması için 260 kilometre boru hattı döşendi, her tarlanın başına su alma noktaları yerleştirildi.

        4

        Pompa istasyonlarındaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla binlerce metreküp nehir suyu kapalı sistem sulamayla tarım arazilerine ulaştırıldı.

        5

        Çeltik ekimi için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, çeltik tavalarını suyla doldurmaya başladı.

        6

        Daha önce yer altı suyu kullanan üreticilerin enerji maliyetleri proje sayesinde büyük oranda azalacak, olası kuraklık durumlarına karşı ise nehir suyu üreticilerin sigortası olacak.

        7

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla elde edilen verimin arttığını söyledi.

        8

        Kentin bereketli topraklarının suyla buluşmaya devam ettiğini ifade eden Arabacı, "Sulama imkanları ne kadar çok olursa verimde artış yaşanır. Son yıllarda yaşanan kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan Meriç Sulaması Projesi çok önemli. Meriç Nehri'nden alınan su modern sistemle tarlalara gelecek ve ürünler sulanacak. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        9

        Üretici Mustafa İnce, projenin tamamlanmasının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

        10

        Kuraklık korkusu olmadan tarlalarına ürün ekeceklerini ifade eden İnce, şunları kaydetti: "DSİ'nin yeni sulama sisteminde suyu tarlalara salmaya başladık. Çeltik tavalarını dolduruyoruz. Bu proje bize çok fayda sağlayacak. Meriç Nehri'nde suyun debisi belli bir seviyenin altına düşmediği sürece sulama devam eder. Geçen sene kuraklık ve yer altı sularının azalması nedeniyle ürünler zarar görmüştü. Girdi maliyetlerimiz de azalacak. Derin sondajlar yaptığımız zaman yüksek enerji kullanıyorduk. Şimdi su tarlanın başında."

        11

        Özcan Çetin ise suyun tarımsal üretim için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

        12

        Projenin hem maliyetleri düşüreceğini hem de sulama imkanları sayesinde verim artışı sağlayacağını anlatan Çetin, şöyle devam etti: "Şüphesiz bu proje bizim için çok faydalı olacak. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ürünlerimizi istediğimiz gibi sulayamadık ve verim kaybı yaşamıştık. Projeyle her tarlanın başına su geldi ve nehirden geldiği için belli bir sıcaklıkta. Yer altı sularını kullandığımızda derinden gelen soğuk su bitkinin gelişimini etkiliyordu. Aynı zamanda enerji maliyeti de yüksek oluyordu. Maliyetlerimiz yarı yarıya düşecektir."

        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #yerel haberler
        #edirne haberleri
        #meriç ovası
        #sulama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları