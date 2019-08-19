Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Edirne'de üç günde 489 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Edirne'de jandarma ekiplerinin üç gün içerisinde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör ise tutuklandı

Edirne

Geçen hafta sonu Edirne'de jandarma ekiplerinin Bulgaristan sınırında bulunan Kemalköy'de yaptıkları yol kontrolünde, 34 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 23 Afganistanlı göçmen ile araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

JANDARMA ARACI ÇARPARAK KAMYONETİ DURDURDU

Keşan ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Beğendik Beldesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri ise 38 TV plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonet, önünü kesen jandarma aracının çarpmasıyla durduruldu. Ekipler kaza yaparak durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada İran ve Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İKİ ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Her iki olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.C. ile M.A., göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

ÜÇ GÜNDE 489 KAÇAK YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne 54'ncü Mekanize piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekiplerin üç gün içerisinde kent genelinde yaptıkları denetimlerde ise aralarında 5 Güney Afrika, 4 Dominik, 29 Eritre uyruklu 489 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM'den DGS tercihleriyle ilgili açıklama geldi
GÜNDEMÖSYM Başkanı'ndan DGS tercih açıklaması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Gül ve Davutoğlu'na yanıt
GÜNDEMAK Parti'den Gül ve Davutoğlu'na yanıt
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEMFeyzioğlu: Adli yıl açılışında bunları anlatacağım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
GÜNDEMCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörle mücadelemizi ...
Ankara'da 'kayyum' eylemi! 8 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da 'kayyum' eylemi! 8 gözaltı
Gaziantep'te terör operasyonu
GÜNDEMGaziantep'te terör operasyonu
Meteoroloji'den yarın için sağanak uyarısı
GÜNDEMDikkat! Yağış geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kıran Operasyonu' açıklaması
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan 'Kıran Operasyonu' açıklaması
MEB okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına ne kadar kaldı - Geri sayım
GÜNDEMMEB okullar ne zaman açılacak?
Mardin’de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
GÜNDEMMardin’de gösteri ve yürüyüş yasağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X