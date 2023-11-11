Edirne'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 6 yaralı
EDİRNE'de,otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
EDİRNE'de,otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirne- Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yönünden gelmekte olan A.C.'nin kullandığı 34 GAD 734 plakalı hafif ticari araç, kavşakta, Edirne'ye gitmekte olan F.V. yönetimindeki 39 ACA 218 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde sürücü F.V. ile araçta bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.C., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.