Edirne'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 6 yaralı

EDİRNE'de,otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirne- Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yönünden gelmekte olan A.C.'nin kullandığı 34 GAD 734 plakalı hafif ticari araç, kavşakta, Edirne'ye gitmekte olan F.V. yönetimindeki 39 ACA 218 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde sürücü F.V. ile araçta bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.C., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.