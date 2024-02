Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor

Marmara Bölgesi'nde beklenen olası depremde kritik rol oynayacak Edirne'de hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi kapsamında, teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllülere, enkaz eğitim alanında 220 saatlik saha eğitimi verilmeye başlandı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR) İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, "Her evden, mahalleden, topluluktan gönüllü olsun istiyoruz. Amacımız başta temel afet bilinci eğitimi vermek. Tüm vatandaşlarımızın önce kendisini daha sonra çevresindekileri kurtarması hedefimiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama-kurtarma faaliyetleri bir kez daha önem kazandı. Olası Marmara depremi sonrasında önemli rol oynayacak Edirne'de AFAD ve MAG/AMESAR iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesine, 3 pilot mahalleden 42 gönüllü başvurdu. Deprem dahil birçok afette profesyonel olarak görev alacak gönüllülere, AFAD İl Müdürlüğü'nde uzman ekipler tarafından verilen 36 saatlik teorik bilgilerin ardından, saha eğitimlerine başlandı. Toplam 220 saat sürecek saha eğitimleri için Edirne Otogarı yanında enkaz eğitim alanı oluşturuldu. Gönüllülere profesyonel ekipler tarafından, enkaza giriş süreci, durumu yönetme, kazazede kurtarma ve ilk yarım konularında eğitimler veriliyor.

'HER EVDEN BİR GÖNÜLLÜ OLSUN İSTİYORUZ'

MAG/AMESAR İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, eğitimle ilgili bilgi vererek, "Programımızın sonunda, hedefimiz, ilk başta kendisini ve çevresindekileri kurtarmak. Fakat farklı bir ilde veya ülkede afet olursa profesyonel ekiplerle birlikte olay yerine intikal etmek ve oradaki cankurtaran ekiplere destek olmak. Şu an yeterince gönüllümüz yok. 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun bir talep var ama yeterli değil. Biz her evden, her mahalleden, her topluluktan gönüllü olsun istiyoruz. Amacımız ilk başta temel afet bilinci eğitimi vermek. Tüm vatandaşlarımızın öncelikle kendisini, daha sonra da çevresindekileri kurtarması hedefimiz. Saha eğitimlerimizde enkaza giriş süreci, olayı yönetme, canlı yaralı kurtarma, kazazede çıkarma ve ilk yardım eğitimi veriyoruz. Eğitimlerin hepsi alanında uzman ve profesyonel ekipler tarafından veriliyor" dedi.

'DEPREM KORKUMU YENMEK AMAÇLI KATILDIM'

Eğitimlere katılan Betül Teferiş, "Depremde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Eğitimleri alıyoruz. Önce kendimizi sonra da çevremizdeki insanları kurtarmak için en iyi şekilde eğitim almaya devam ediyoruz. Açık söylemek gerekirse ben depremde korkuyorum, deprem sırasında panik oluyorum. Bu korkumu yenmek amaçlı katıldım. Çevremde bu şekilde olan herkesi de yönlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'EN KISA SÜREDE EN ÇOK CANA ULAŞABİLMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Mahalle afet gönüllüsü Bahadır Bayraktar da olası afet durumunda en kısa sürede en çok kişiye ulaşabilmek için eğitim aldıklarını anlatarak, "Sahada herhangi deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl koordine olmamız gerektiğini, panik yapmadan doğru hareketlerle en kısa sürede en çok cana ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Burada harcadığımız zaman aslında çok değerli pandemi sürecinden beri arama kurtarma ekibi bünyesindeyim. Pandemi sürecinde ilaç, gıda tedariki konusunda destek olmaya çalıştık. Sadece deprem olarak düşünülmesin yangın, sel gibi bütün afetlerde ekip olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA BİLİNÇLİ HAREKET ETMEK İÇİN EĞİTİM ALMAK DOĞRU OLACAK'

Projede gönüllü olarak eğitim alan inşaat ustası Şemsettin Bilgiç, "Enkaz altında kalan bir yaralıya nasıl müdahale ederiz, daha bilinçli bir şekilde nasıl hareket ederiz? Bunun için arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdim. Geçen yıl deprem zamanın da bölgeye gitmek için başvurularda bulundum. Ancak kabul edilmedi. Bizler de arkadaşlar olarak toplanarak kendi imkanlarımızla afet bölgesine gittik. O şartlara göre elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlerde daha bilinçli hareket etmek için arama kurtarma eğitimi almak daha doğru olacaktır" dedi.

Üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi okuyan ve gönüllü olan arama kurtarma gönüllüsü Enis Karakuş, "Öncelikle burada enkaz bölgesinde çalışma alanlarımızı profesyonelce öğreniyoruz. Ekip olarak koordineli bir şekilde nasıl çalışırız bunu öğreniyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için katıldım. Lisans eğitimimde 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi' bölümünü bitirdim. Bu bölümde kendimi geliştirmek istediğim için, bu eğitimleri alıp afet bölgesinde profesyonelce afetzedeye ulaşmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de gönüllü olarak katıldım" diye konuştu.