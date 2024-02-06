Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor

        Marmara Bölgesi'nde beklenen olası depremde kritik rol oynayacak Edirne'de hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi kapsamında, teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllülere, enkaz eğitim alanında 220 saatlik saha eğitimi verilmeye başlandı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR) İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, "Her evden, mahalleden, topluluktan gönüllü olsun istiyoruz. Amacımız başta temel afet bilinci eğitimi vermek. Tüm vatandaşlarımızın önce kendisini daha sonra çevresindekileri kurtarması hedefimiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Bölgesi'nde beklenen olası depremde kritik rol oynayacak Edirne'de hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi kapsamında, teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllülere, enkaz eğitim alanında 220 saatlik saha eğitimi verilmeye başlandı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR) İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, "Her evden, mahalleden, topluluktan gönüllü olsun istiyoruz. Amacımız başta temel afet bilinci eğitimi vermek. Tüm vatandaşlarımızın önce kendisini daha sonra çevresindekileri kurtarması hedefimiz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama-kurtarma faaliyetleri bir kez daha önem kazandı. Olası Marmara depremi sonrasında önemli rol oynayacak Edirne'de AFAD ve MAG/AMESAR iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesine, 3 pilot mahalleden 42 gönüllü başvurdu. Deprem dahil birçok afette profesyonel olarak görev alacak gönüllülere, AFAD İl Müdürlüğü'nde uzman ekipler tarafından verilen 36 saatlik teorik bilgilerin ardından, saha eğitimlerine başlandı. Toplam 220 saat sürecek saha eğitimleri için Edirne Otogarı yanında enkaz eğitim alanı oluşturuldu. Gönüllülere profesyonel ekipler tarafından, enkaza giriş süreci, durumu yönetme, kazazede kurtarma ve ilk yarım konularında eğitimler veriliyor.

        'HER EVDEN BİR GÖNÜLLÜ OLSUN İSTİYORUZ'

        MAG/AMESAR İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, eğitimle ilgili bilgi vererek, "Programımızın sonunda, hedefimiz, ilk başta kendisini ve çevresindekileri kurtarmak. Fakat farklı bir ilde veya ülkede afet olursa profesyonel ekiplerle birlikte olay yerine intikal etmek ve oradaki cankurtaran ekiplere destek olmak. Şu an yeterince gönüllümüz yok. 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun bir talep var ama yeterli değil. Biz her evden, her mahalleden, her topluluktan gönüllü olsun istiyoruz. Amacımız ilk başta temel afet bilinci eğitimi vermek. Tüm vatandaşlarımızın öncelikle kendisini, daha sonra da çevresindekileri kurtarması hedefimiz. Saha eğitimlerimizde enkaza giriş süreci, olayı yönetme, canlı yaralı kurtarma, kazazede çıkarma ve ilk yardım eğitimi veriyoruz. Eğitimlerin hepsi alanında uzman ve profesyonel ekipler tarafından veriliyor" dedi.

        'DEPREM KORKUMU YENMEK AMAÇLI KATILDIM'

        Eğitimlere katılan Betül Teferiş, "Depremde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Eğitimleri alıyoruz. Önce kendimizi sonra da çevremizdeki insanları kurtarmak için en iyi şekilde eğitim almaya devam ediyoruz. Açık söylemek gerekirse ben depremde korkuyorum, deprem sırasında panik oluyorum. Bu korkumu yenmek amaçlı katıldım. Çevremde bu şekilde olan herkesi de yönlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

        'EN KISA SÜREDE EN ÇOK CANA ULAŞABİLMEYİ AMAÇLIYORUZ'

        Mahalle afet gönüllüsü Bahadır Bayraktar da olası afet durumunda en kısa sürede en çok kişiye ulaşabilmek için eğitim aldıklarını anlatarak, "Sahada herhangi deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl koordine olmamız gerektiğini, panik yapmadan doğru hareketlerle en kısa sürede en çok cana ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Burada harcadığımız zaman aslında çok değerli pandemi sürecinden beri arama kurtarma ekibi bünyesindeyim. Pandemi sürecinde ilaç, gıda tedariki konusunda destek olmaya çalıştık. Sadece deprem olarak düşünülmesin yangın, sel gibi bütün afetlerde ekip olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'DAHA BİLİNÇLİ HAREKET ETMEK İÇİN EĞİTİM ALMAK DOĞRU OLACAK'

        Projede gönüllü olarak eğitim alan inşaat ustası Şemsettin Bilgiç, "Enkaz altında kalan bir yaralıya nasıl müdahale ederiz, daha bilinçli bir şekilde nasıl hareket ederiz? Bunun için arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdim. Geçen yıl deprem zamanın da bölgeye gitmek için başvurularda bulundum. Ancak kabul edilmedi. Bizler de arkadaşlar olarak toplanarak kendi imkanlarımızla afet bölgesine gittik. O şartlara göre elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlerde daha bilinçli hareket etmek için arama kurtarma eğitimi almak daha doğru olacaktır" dedi.

        Üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi okuyan ve gönüllü olan arama kurtarma gönüllüsü Enis Karakuş, "Öncelikle burada enkaz bölgesinde çalışma alanlarımızı profesyonelce öğreniyoruz. Ekip olarak koordineli bir şekilde nasıl çalışırız bunu öğreniyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için katıldım. Lisans eğitimimde 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi' bölümünü bitirdim. Bu bölümde kendimi geliştirmek istediğim için, bu eğitimleri alıp afet bölgesinde profesyonelce afetzedeye ulaşmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de gönüllü olarak katıldım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi
        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi
        Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı
        Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı
        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne sa...
        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne sa...
        Jandarmanın sanal devriyesinde belirlediği zararlı içerikteki internet adre...
        Jandarmanın sanal devriyesinde belirlediği zararlı içerikteki internet adre...