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        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne salındı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobilin bagajında yakalanan 6 yabani kuğu Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:21
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        Edirne'de bir otomobilin bagajında yakalanan yabani kuğular Gala Gölü'ne salındı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobilin bagajında yakalanan 6 yabani kuğu Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ile hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, İpsala'daki denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilin bagajında yapılan aramada 6 yabani kuğu bulundu.

        Şüpheliler H.U, O.E. ve O. B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Edine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere 170 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Yabani kuğular, doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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